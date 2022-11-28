Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı! Karar verildi
Göztepe ve Altay arasında oynanan maçta Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vuran M.N.A. kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Göztepe ve Altay arasında oynanan maçta Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vuran M.N.A. kasten adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle saldırıp yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet Nihat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.