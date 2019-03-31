Oyunu kullanan Fatih Portakal'dan erken seçim iması
Yerel seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergileyen FOX TV spikeri Fatih Portakal, oyunu kullanmasının ardından yaptığı paylaşımla erken seçim imasında bulundu.31 Mart 2019 Pazar 16:07
Terör örgütü PKK'ya övgüler dizerek "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, oyunu kullanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erken seçim imasında bulunan Portakal "Bizim için bir seçim daha geride kaldı. Bir sonraki umarım zamanında yapılır" ifadelerini kullandı.
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