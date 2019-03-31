Oyunu kullanan Fatih Portakal'dan erken seçim iması Yerel seçim öncesi iddialı ve hevesli bir görüntü sergileyen FOX TV spikeri Fatih Portakal, oyunu kullanmasının ardından yaptığı paylaşımla erken seçim imasında bulundu.

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