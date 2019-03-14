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Oyuncu Levent Beceren yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, geçirdii kalp krizi sonucu 58 yaşında yaşamını yitirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:05
Oyuncu Levent Beceren yaşamını yitirdi

Yaklaşık 20 yıldır Antalya Kaş'ta restoran işleten, sinema ve tiyatro oyuncusu Levent Beceren, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ekmek Teknesi, Benim Annem Bir Melek, Kurtlar Vadisi gibi çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Levent Beceren'in cenazesi, bugün Kaş merkez Süleyman Çavuş Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kaş'taki Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. Antalya
  2. Levent Beceren
  3. Kalp krizi
  4. vefat

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