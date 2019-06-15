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Oyuncakları toplamanın en kolay yolu nedir?

Evlerinizin dağınık görüntüsünden kurtulmak istiyorsanız; oyuncakları doğru şekilde saklamak çok önemli. İşte, oyuncakları organize etmenin en kolay yolları…

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:30
Oyuncakları toplamanın en kolay yolu nedir?

Çocuklu evler hemen anlaşılır! Bir evde çocuk var ise salondan, banyoya her yer oyuncaklarla doludur. Bazen pikeyi kaldırıp yatağa uzanacakken karşınıza çocuğunuzun sizden önce uyuttuğu oyuncakları çıkar! Elbette, hanımlar her koşulda düzenli olmayı sevse de minik yaramazların özgürlük alanlarına müdahale etmeye gönülleri el vermez. Malum çocuklar dört duvar arasında büyüyor. Kapalı kapılar arkasında büyüyen evlatlar enerjilerini zaten atamazken bir de oyuncaklarına müdahale ediyor olmak annelere doğru gelmez.

“Anne bebeğim nerede”

Bir de küçük çocukların oyuncaklarını koydukları yerleri unutma durumları vardır. "Anne bulamıyorum baksana" seslenişlerine çoğu anne ses çıkarmadan yanıt verir. Çocukların oyuncaklarını düzenli bir şekilde saklaması ise eminim bütün annelerin hayalidir. Oyuncak sanayi son 20 yılda hızla gelişti. Alınan bir bebeğin bile onlarca küçük parçası bulunuyor. Özellikle kız çocukları için hazırlanan bolca silikon parçası bulunan oyuncak setleri. Oyuncak bebeğin ayakkabısını görmek için büyütece gerek duyuyor insan (!)

Minik hanım ve beyleri oyuncak düzenine alıştırmak için odalarını daha faydalı kullanmak şart. Nasıl mı? Doğru saklama yöntemlerini kullanarak elbette...

Raf

Çocuk odalarının en önemli eksiklerini başında raflar gelir. Boş duvarlara, mobilya ile uyumlu raflar koyabilirsiniz. Bu raflara çocuğunuzun kitaplarını ve oyuncaklarını yerleştirebilirsiniz.

Kutulama

Plastik ürün satan ve neredeyse her mahallede bulunan dükkanlardan boy boya renkli, desenli kutular alabilirsiniz. Söz konusu bu kutuların fiyatları 5 liradan başlıyor. 3-4 adet kutu emin olun tüm oyuncakları kolaylıkla yerleştirmenize yardım edecektir.

Meyve kasası

Plastik ya da ahşap meyve kasalarını arzu ettiğiniz renklere boyayabilirsiniz. Boyama aşamasında ise çocuğunuzla keyifli vakit geçirmiş olursunuz.

Kitaplık yöntemi

Küçük boyuttaki bir kitaplıkla yerden tavana kadar depolama alanı oluşturabilirsiniz. Elbette, kitaplığın duvara sabitlenmesi gerekli.

Çamaşır sepeti

Son derece ucuz ve pratik bir yöntem arıyorsanız size bir önerimiz var. Bir adet çamaşır / kirli sepeti çocuğunuzun oyuncaklarının büyük çoğunluğunu toplayacaktır.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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