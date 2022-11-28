Oyuncak bebeğin içinden çıkan polisi bile şoke etti!
Malatya'da emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya’da polis tarafından düzenlen operasyonlarda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 9 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.
Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Düzenlenen operasyonda oyuncak bebekler içerisine gizlenmiş çeşitli uyuşturucu maddeleri ile 1 kilo 426 gram toz esrar, 1 kilo 576 gram kubar esrar, 195 gram metamfetamin, 205 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 960 TL ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 9 zanlıdan birine adli kontrol uygulanırken, 8 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.