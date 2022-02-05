Oytun Erbaş'ı hedef alanlara 28 Şubat hatırlatması!

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Doç. Dr. Oytun Erbaş, TV NET canlı yayınında, "Akademide elit bir zümre bulunuyor ve bu grupta 'Anadolu çocuğu onlar, bilmez' diye bir yaklaşım söz konusu. Anadolu'dan gelmiş bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum." ifadeleri iktidar düşmanları tarafından hedef alındı.

Linç kampanyasına cevap verdi!

Erbaş'ı hedef alan çevreler, babasının pazarcı değil bankacı olduğunu öne sürdü. Instagram hesabından kendisine yönelik linç kampanyasına cevap veren Doç. Dr. Oytun Erbaş, "Ben dedemin yanında büyüdüm. Ödemiş'te benim pazarcı olduğumu herkes bilir. Babam bankacıdır, tayinleri olduğu için ben dedemle kaldım. Dedem esnaftır, pazarcıdır." dedi.

Bir Twitter kullanıcısı, Erbaş'ı, "İskenderun'lu bir işçinin kızıyım. Doktor ve akademisyen olmamın hiç bir hükümetle ilgisi yoktur. Konu cumhuriyet ile ilgilidir." diye hedef aldı.

"Ne yapıyoruz Biz ki?" rumuzlu Twitter kullanıcısı, Oytun Erbaş'ı hedef alan Gökben Hızlı Sayar ve benzerlerine, 28 Şubat zulmünü hastırlatarak böyle cevap verdi:

Sivaslı bir marangozun kızıyım. Üst üste girdiğim dört ÖSS sınavından örtülü olduğum gerekçesiyle atılmam ve şu anda tarih alanında tez aşamasında bir doktora öğrencisi olmamın doğrudan hükümetlerle ilgisi var. Hatta tek ilgili olduğu konu hükümetler.