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Yaşam Oysa ki başı döndü! Diyarbakır'da yaşanan panik anları
Yaşam

Oysa ki başı döndü! Diyarbakır'da yaşanan panik anları

Diyarbakır'da bir vatandaş deprem olduğunu sanınca ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 12:14:00 -

Diyarbakır’da, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi, kıraathaneyi birbirine kattı.

Olay, 10 Şubat saat 19.20 civarında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi kıraathanede oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs ortalığı birbirine kattı, saniyeler içerisinde kıraathanedekiler dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçış sırasında bir vatandaşın panikle elindeki çayı bırakmadan koşturduğu görüldü.

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