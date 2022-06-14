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Yerel Öyle böyle yağmayacak: Meteorolojiden bir sağanak uyarısı daha!
Yerel

Öyle böyle yağmayacak: Meteorolojiden bir sağanak uyarısı daha!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 12:38:00 -
Öyle böyle yağmayacak: Meteorolojiden bir sağanak uyarısı daha!

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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