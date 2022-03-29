Öyle bir vasiyette bulundu ki… Zerrin Özer’den Yılmaz Özdil ve türevlerine şok

Başta “kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil olmak üzere, Türkiye’de çok sayıda yazar, yapımcı, yönetmen ve senarist ölülerin adını kullanarak milyonları cebe indiriyor. Şarkıcı Zerrin Özer, Yılmaz Özdil ve türevlerini üzecek bir açıklamayla vasiyetini duyurdu.

'Magazin D' programına konuşan Zerrin Özer, vasiyetini açıklayarak, öldükten sonra kimsenin 'Zerrin'i anma gecesi ', 'Zerrin filmi', 'Zerrin şarkıcı okulu' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Zerrin Özer ardından, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" açıklaması yaptı.