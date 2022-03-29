  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Öyle bir vasiyette bulundu ki… Zerrin Özer’den Yılmaz Özdil ve türevlerine şok
Gündem

Öyle bir vasiyette bulundu ki… Zerrin Özer’den Yılmaz Özdil ve türevlerine şok

Şarkıcı Zerrin Özer, ölülerin ismiyle köşeyi dönen Yılmaz Özdil ve türevlerini üzecek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:23:00 -
Öyle bir vasiyette bulundu ki… Zerrin Özer’den Yılmaz Özdil ve türevlerine şok

Başta “kemalist tokatçısı” Yılmaz Özdil olmak üzere, Türkiye’de çok sayıda yazar, yapımcı, yönetmen ve senarist ölülerin adını kullanarak milyonları cebe indiriyor. Şarkıcı Zerrin Özer, Yılmaz Özdil ve türevlerini üzecek bir açıklamayla vasiyetini duyurdu.

'Magazin D' programına konuşan Zerrin Özer, vasiyetini açıklayarak, öldükten sonra kimsenin 'Zerrin'i anma gecesi ', 'Zerrin filmi', 'Zerrin şarkıcı okulu' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

Zerrin Özer ardından, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimsenin faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" açıklaması yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay