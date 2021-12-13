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Spor Öyle bir açıklama yaptı ki... Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri
Spor

Öyle bir açıklama yaptı ki... Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'ı çalıştıracağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" açıklamasını yapan Şenol Güneş, kapıyı kapatmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 19:56:00 -
Öyle bir açıklama yaptı ki... Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri

En son A Milli Takım'da görev yapan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Sergen Yalçın'ın istifası sonrası gündeme gelen Beşiktaş iddialarına cevap verdi.

Beşiktaş'n kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine, “Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz” dedi.

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