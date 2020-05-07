Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle turizm sektöründe faaliyetlerin durması Oylat’ta fırsata çevrildi. Tadilat ve düzenleme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü Oylat, yeni döneme yenilenerek hazırlanıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak sosyal hayatı tamamen durduran Covid-19 salgını, turizm sektöründe de çarkların durmasına neden olmuştu. Türkiye’de alınan önlemlerle süreç normalleşme seyrine girerken, İnegöl’ün turizm markası Oylat Kaplıcaları bu süreci fırsata çevirdi. Virüs nedeniyle hizmet verilemeyen dönemde yenilenme çalışmalarının başladığı Oylat, yeni döneme yenilenmiş yüzüyle girmeye hazırlanıyor.

İnegöl Belediye Başkanı ve Oylat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban, hummalı şekilde devam eden bu yenileme çalışmalarını beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Otel odalarında ve çevrede yapılan düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler alan Taban, inceleme sonrası açıklamalarda da bulundu. Oylat’ın İnegöl’ün turizm markası olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Bugün Oylat’tayız. Şifalı incimiz Oylat, şehrimizin turizm markası. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını sonrası hummalı bir çalışmayla gerek revizyonlar ve yenilenme çalışmalarıyla ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bu yapılan düzenlemelerle inşallah çok yakın bir zaman içerisinde turizmle ilgili süreç işlemeye başladığı günden itibaren tüm konaklama merkezlerimizle, sosyal donatı alanlarımızla hazır olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Tüm doğaseverleri bekliyoruz

Oylat’ın turizm sektöründe faaliyetin başlamasıyla birlikte en kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Taban, “Allah vergisi doğal bir yapının içerisindeyiz. Kuş sesleri, su sesleri, rakım olarak da hava akışı anlamında ideal bir bölge. Dolayısıyla hazırlıklarımız tamamlanıp süreçte işlemeye başladığında biz tüm doğaseverleri ve kaplıca severleri Oylat’ımıza beklediğimizi, onları burada ağırlamak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Termal sularıyla da insan sağlığına etki eden özellikteki su ile şifa bulan pek çok vatandaşımız burayı defaatle gelerek ziyaret etmekte. Bizler de onların memnun şekilde buralarda konaklayıp beraberinde bir gönüllü turizm elçisi olarak buradan ayrılmalarını arzu ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Oylat’ımız en kısa zaman içerisinde yeniden turizme açılmış olacak” açıklamalarında bulundu.