OYAK Genel Müdürü Yalçıntaş: Tekfen yatırımı 2030 Vizyonu'nu güçlendiriyor

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Tekfen Holding'in yüzde 42,8'lik payının, çoğunluk sermayesi OYAK'a ait ON Investment B.V.'ye devredildiğini hatırlattı ve yatırımı 2030 Vizyonu kapsamında yürütülen portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adım olarak tanımladı. "Tekfen yatırımı ölçeğin ötesinde stratejik değer oluşturacak" diyen Yalçıntaş, bu hamleyi kurumun 2026 yılındaki en önemli stratejik adımlarından biri olarak gösterdi.

İstanbul'da ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Yalçıntaş, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun faaliyetlerine, finansal performansına ve gelecek dönem stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son bir yıldaki güçlü finansal performansın, stratejik yatırımların ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin, kurumun 2030 Vizyonu doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğinin somut göstergeleri olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin, ticari gerilimlerin ve jeopolitik risklerin sürdüğü dönemde OYAK'ın uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla büyümeyi sürdürdüğünü belirten Yalçıntaş, "Bu süreci yalnızca risklerin arttığı bir dönem olarak değil; doğru yatırımlarla büyümek, portföyümüzün dayanıklılığını artırmak ve geleceğin fırsat alanlarında yeni kabiliyetler kazanmak için önemli bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirket

Yalçıntaş'ın verdiği bilgiye göre OYAK; maden metalürjiden çimentoya, otomotivden lojistiğe, enerjiden kimyaya, tarımdan finansal hizmetlere ve gıdaya uzanan geniş bir alanda, Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle çalışıyor. Genel Müdür, yalnızca finansal büyümeyi değil, üretim, teknoloji, verimlilik ve insan kaynağına yapılan yatırımların önemini de vurguladı; dengeli portföy yapısı ile uzun vadeli yatırım anlayışının bu başarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Sıvı çelik üretimi 4 milyon 668 bin tona ulaştı

Yalçıntaş, maden metalürji tarafında 2026'nın ilk yarısında sıvı çelik üretiminin 4 milyon 668 bin tona ulaştığını, toplam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 arttığını söyledi.

Otomotivde Renault, binek ve hafif ticari araç pazarındaki liderliğini korudu. MAİS, yılın ilk sekiz ayında 100 bin 256 adet satışla yüzde 13,9 pazar payına ulaştı.

Enerjide İSKEN ile Arkad Deniz Taşımacılığı'nın kalan hisselerinin devralınmasıyla her iki şirketin tamamı OYAK'ın oldu. İSKEN, yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1,7'sini karşıladı. Yalçıntaş, TotalEnergies ve Milangaz istasyonlarının sayısının 1.055'e ulaştığını, Güzel Enerji'nin ilk yarıdaki konsolide hasılatının ise 112,3 milyar lira olduğunu söyledi.

Tekfen'in mühendislik deneyimi ve tarımda sinerji beklentisi

Tekfen yatırımının yalnızca portföye yeni faaliyet alanları ekleyen bir büyüme adımı olmadığını vurgulayan Yalçıntaş, "Tekfen yatırımıyla bu vizyonu güçlendiriyor, sürdürülebilir büyümemizi yeni kabiliyetlerle destekliyoruz" ifadesini kullandı. Tekfen'in mühendislik, tedarik ve inşaat alanındaki uluslararası deneyiminin, gelecekte büyüme hedeflenen alanlarda kuruma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Tarımsal sanayide ise Tekfen'in gübre, bitki koruma, tohum ve tarımsal üretim faaliyetlerinin OYAK şirketleriyle önemli sinerjiler oluşturacağını söyleyen Genel Müdür, üretimden dağıtıma ve lojistiğe kadar daha bütünleşik bir yapı kurmayı hedeflediklerini aktardı.

OYAK'ın başarısının yalnızca finansal göstergelerle ölçülemeyeceğini dile getiren Yalçıntaş, kurumun temel önceliğinin üyelerine karşı taşıdığı sorumluluğu yerine getirirken Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve ekonomik kalkınmasına katkı sunmak olduğunu vurguladı. Yalçıntaş, "Finansal disiplinimizden, seçici yatırım anlayışımızdan ve uzun vadeli değer oluşturma hedefimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Odağımız her zaman üyelerimiz; pusulamız ise sürdürülebilir ve uzun vadeli değer oluşturmak olacaktır" dedi.