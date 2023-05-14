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Gündem Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Gündem

Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:40:00 -
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı.

Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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