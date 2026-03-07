Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı

Buğra Kardan İstanbul

Dünyanın en güçlü Evanjelisti kabul edilen ve 11 Eylül’de İkiz Kulelere yapılan saldırıları bahane eden Müslümanlara karşı son haçlı seferini başlatan George W. Bush’un habis zihniyeti Beyaz Saray’daki varlığını koruyor. BM Güvenlik Konseyi’ne, “Konseyin kararı ne olursa olsun, ya savaşacağız ya savaşacağız’ diyerek Irak’ı işgal eden Bush’un ardından ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump da Haçlı ruhuyla hareket ettiğini gözler önüne serdi. “İran’da molla rejimi yıkacağız” diyerek Kongre onayı olmadan savaş başlatan Siyonist maşası Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan kalabalık bir grupla toplu dua seansı yaptırdı. ABD Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino’nun sanal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Trump’ın çalışma masasının başında oturduğu, etrafını saran grubun ise ellerini başkanın omuzlarına ve sırtına koyarak dua ettikleri anlar yer aldı. Trump için yapılan ayinde, şu dua ediliyor: “Rabb’im, bugün senin huzuruna çıkmaktan ve Başkanımızın kollarını yukarı kaldırmaktan onur duyuyoruz. Senin bereketinin ve lütfunun onun üzerinde kalmaya devam etmesi için dua ediyoruz. Göklerden gelen bilgeliğin onun kalbine ve zihnine dolması için dua ediyoruz; Rabb’im, bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlarda ona yol göster.” Amerikan askerleri için de koruma isteniyor.

EVANJELİST ŞEBEKESİ

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, şunları söyledi: “Evanjelist şebekenin, siyonist çetenin etkisiyle ortaya çıkan bir tabloyla karşı karşıyayız İran’da. Beyaz Saray’da yapılan skandal ayin her şeyi ifade ediyor. Evangelistlerin Trump’a dokunup dua etmeleri bir din savaşına tanık olduğumuzu belgeliyor. Siyonistlerin Arz-ı Mevud idealini biliyoruz. Ortadoğu’da dökülen kanların temelinde bu ideal bulunuyor. Evanjelistler de siyonistlere yol açmayı görev addediyor. Geçmişte ‘Bu kadar da olmaz’ dediğimiz hezeyanları duyuyoruz. Deliler grubunun hezeyanları çok şaşırtıcı. Aklı başında olup olmadığı tartışılır Trump, deliler grubunun bir dediğini iki etmiyor. Peki amaçlanan ne? Evanjelistlerde ‘Tanrıyı kıyamete zorlamak’ gibi garip bir anlayış var. Bu anlayış, Trump-Netanyahu ikilisini Ortadoğu’yu kana bulamaya itti. Yazık ki uydurma dini argümanlarla, sapık hahamların hezeyanlarıyla bölgemize ateş salınıyor. Şeytanı andıran Trump-Netanyahu ikilisi piyon görevi görüyor. Türkiye barışa kapı aralama derdinde ama ne denli başarılı olacağı bilinmez. Çünkü karşıda çıldırmış, güç zehirlenmesine kapılmış bir grup var. Yeni bir Haçlı akınına tanıklık ediyoruz. Irak’la başlayan, Suriye ve Libya’yla ardından, İran’la devam eden bu hayasız akınla hedeflenen İslâm’ın varlığını da etkisini de yok etmek. Ancak umulan olmayacak. Ortadoğu’da akan kan Müslümanların bir araya gelmelerine vesile olacak. ”

İSLÂM İTTİFAKI ŞART

Emekli Kurmay Binbaşı Şahin Akdoğan da şöyle konuştu: “Ortada bir din savaşı olduğu kati. Evanjelistlerin Trump’a dokunmaları, dua etmeleri bunun bir kanıtı. Siyonistlerin Arz-ı Mevud emeli de öyle. Bu emel için Netanyahu ne katliamlar yaptı. Trump ve Netanyahu’nun mücadelesi İslâm’la, Müslümanla. Bu ikisi için esas olan bölgemizi İslâm’dan, Müslümandan arındırmak. Trump için bölgeyi sömürmek de önemli. Ki İran’ın ne kadar direneceğini bilemiyoruz. Bir aksama hâlinde Amerika ve İsrail önemli madenleri, petrol alanlarını ele geçirebilir, koloniler belirebilir. O nedenle Kürtler oyuna gelmemeli. İslâm ülkeleri, Müslüman toplumlar da birbirlerini yememeli. Şu anda İran, siyonistlere çanak tuttuğuna inandığı küçük İslâm ülkelerine saldırıyor. Ancak hedef ağa babaları dövmek olmalı. Müslüman devletleri vurmanın faydalı olmadığı görülmeli. İslâm dünyasınca kenetlenmenin, bir aradalığın ehemmiyeti anlaşılmalı. Trump’ın eski mühimmatları Müslüman devletlere satması, Ortadoğu ülkelerini savaştırmasına izin verilmemeli.”