Outlook oturum aç

E Mail aç | İletişim açısından son derece gerekli olan mail adreslerinizi ücretli ya da ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Pek çok mail sağlayıcı şirket bulunuyor. Mail sağlayıcıların pek çoğu ücretsiz hizmet veriyor. Daha kapsamlı mail hesapları, şirketler için gerekli mail hesapları gibi bazı konularda ise ücret ödemek gerekiyor. Peki, Outlook’ta nasıl oturum açılır?

Outlook kaydol

Outlook hesabı bulunmayanlar nasıl nereden hesap oluşturacaklarını araştırıyor. Outlook internet sitesi üzerinden istenilen bilgileri doldurarak ücretsiz bir mail hesabı oluşturabilirsiniz.

ÜCRETSİZ OUTLOOK HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Outlook giriş

Outlook hesabı bulunanlar, maillerine nasıl nereden giriş yapacaklarını araştırıyor. İnternet tarayıcınızdan ya da mobil cihazınıza yükleyeceğiniz uygulamadan maillerinize ulaşabilirsiniz.

OUTLOOK HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Outlook şifremi unuttum

İnternet kullanıcıları pek çok site ve uygulama için onlarca şifre kullanıyor. Mobil bankacılıktan, online alışveriş sitelerine kadar onlarca şifre arasında boğuşurken zaman zaman bazılarını unutuyor olmak son derece doğal. Outlook hesabınıza giriş yaparken şifremi unuttum kısmına tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Hotmail giriş

Sign in | Hotmail ve Outlook hesaplarına aynı sistem üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bunun için internetten Outlook giriş sayfasını ulaşmanız gerekiyor. Telefonunuzdan Outlook uygulamasına tıklayarak da maillerinize ulaşabilirsiniz.

Outlook indir

Outlook uygulamasını Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Mail aç

Pek çok mail sağlayıcı bulunuyor. Bu sağlayıcıların bazıları ücretli bazıları ücretsiz hizmet sağlıyor. Kullandığınız mail sağlayıcının internet sitesinden ya da uygulamasından mail hesaplarınıza ulaşmanız mümkün.