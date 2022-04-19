ÖTV vergi matrahı nedir? ÖTV vergi matrahı 2022!

ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi matrahı, Resmi Gazetedeki yeni kararla birlikte yeniden gündeme geldi. ÖTV matrahı ne demek? ÖTV matrahı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Özel Tüketim Vergisi matrahı 1.500 TL'yi aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. ÖTV matrahı 1.500-3 bin TL arasında olan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, 3 bin TL'nin üzerindeki telefonlarda yüzde 50 olarak belirlendi. Cep telefonlarındaki vergi oranları değişmezken vergi matrah miktarları güncellendi.

Matrah nedir?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur. Matrah, içerdiği değere göre ikiye ayrılır:

Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur.

Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV’de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

Vergi matrahı nasıl hesaplanır, belirlenir?

Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir. Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir. İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.