ÖTV indirimi ne zaman? son dakika ötv indirimi: ÖTV indirimi hesaplama nasıl yapılır? ÖTV indirimi hangi araçları kapsıyor, ÖTV indirimi araçlar listesi! ÖTV indirimi engelli

Sıfır otomobil alımı yapmayı düşünen veya almak üzere olan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Araç almayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala otomobil sektöründe ÖTV indirim beklentisi oluşmuştu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı ÖTV indirimine son noktayı koydu. Peki ÖTV matrah güncellemesi nedir, fiyatlara nasıl yansıyacak?

Son olarak artan kur ile birlikte ÖTV matrahı % 80'in altında kalan bir veya iki otomobil kaldı. Otomobil sektöründe artan ÖTV indirim beklentisine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI? ÖTV indirimi ne zaman?

Son dakika ÖTV indirimi: ÖTV indirimi konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Bakan açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ NEDİR?

ÖTV matrah güncellemesi şu anlama geliyor; Ülkemizde aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. ÖTV matrahı ülkemizde yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin % 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile % 45, veya % 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.

Ötv'siz hangi araçlar alınabilir?

Engelli araç alımında araç sınırlaması bulunmamaktadır. 2022 yılında liste fiyatı 360.300 TL altında olan tüm araçları ÖTV indirimi kapsamında satın alabilirsiniz. Ancak bu yasal sınırın üstünde yer alan otomobillerde ise ÖTV'siz satış yapılmamaktadır.

ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ SIFIR ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ÖTV matrah güncellemesi ile 1.6 motor hacminin altında olan araçlarda bir indirime gidilmesi bekleniyor. Ülkemizde en çok tercih edilen araçların üzerinde % 15-20'ye varan bir indirimin olması sektör temsilcileri tarafından bekleniyor. 1 milyon üzerinde olan araçlarda çok büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor. TOOG'da ÖTV indiriminin de yer alacağı düzenlemenin yer alacağı torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınacağı öğrenildi.

Otomobil fiyatları 2021 yılında yüksek fiyat artışları yaşamaya başlarken bu zamlar giderek arttı ve 2022 yılında da devam etti. Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Yüksek enflasyon araç fiyatlarında yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşmesine neden olurken bu yükseliş engeli araçlarına da yansıdı. Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar ise ÖTV’siz engelli araçlarının fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor.

ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

Engellilerin alacağı araçların matrah limiti 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 36) artarak 330 bin 800 TL’den 450 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, engelli bireyler nihai fiyatı 450 bin 500 TL’nin altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomatik vitesli sıfır otomobiller arasından seçim yapabiliyordu. Ancak tedarik, kur, hammadde ve enerji kalemlerindeki artıştan dolayı sıfır otomobillere gelen zam oranı sene başından bu yana yüzde 50’yi aştı.

2021 yılında C segmentindeki otomobiller arasından seçim yapabilme şansında sahip olan engelliler, bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapamıyor. Bir örnek vermek gerekirse, sene başında Hyundai i20’nin 1.4 litrelik motora sahip baz versiyonu 290 bin 802 TL’ye satın alınabilirken, ekim ayı itibarıyla aynı modelin nihai fiyatı 470 bin 500 TL oldu ve engellilerin satın alabileceği araç sınırından çıktı.

Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır var. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, engelliler için 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV’siz araç üst limitinin bir süre daha değişmeyeceğini belirterek, toplam satışlar içerisinde engelliye satış oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Yavilioğlu, "İlk altı ayın ortalaması yaklaşık yüzde 20 dolayısıyla oranlar çok yüksek. Burada denetime gidemiyorsunuz, çok hassas bir alan. Dolayısıyla var olan durumu devam ettirmek gerekiyor" dedi.

ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor.

Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

ENGELLİLİK ORANI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor.

Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.

YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI

Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

2022 ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

2022 Kasım ayında engelli ÖTV muafiyeti alınacak arabalar listesi şu şekildedir;

Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump

500 BİN ALTI SIFIR ARAÇ LİSTESİ – KASIM GÜNCEL LİSTE

500 bin TL’nin altında kalan araç listesi güncel olarak şu şekildedir;

500 Bin Altı Araç Modelleri Fiyat

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL

Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 489.000 TL

Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL

Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL

Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT 447.900 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL

Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL

Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL

Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL

Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL

Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 450.000 TL

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 490.000 TL

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL

Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5 495.000 TL

Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp 430.000 TL

Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 499.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump 331.500 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style 385.000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk 402.500 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump 444.000 TL

Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style 486.500 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump 472.000 TL

Citroen 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel 461.000 TL

Seat Yeni İbiza 1.0 Evo 80 HP Style 480.000 TL

2023 ENGELLİ ARAÇ ALIM SATIM ŞARTLARI NELERDİR?

(Yüzde 40 engelli raporu olanlar)

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Ehliyet sahibi olmak.

- Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.

- Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.

- Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu

- Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

- Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.

(Yüzde 90 engelli raporu olanlar)

- Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur.

- Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu

- Aracı kendisi almak zorunda değildir. Aile üyeleri de (vasi kararı ile) satın alabilir

Rapor üzerinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalı

ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

FİAT EGEA

Model (500.000 TL ve altı) + Fiyat ÖTV Muafiyeti

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL ALINABİLİR

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL ALINABİLİR

Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL ALINABİLİR

RENAULT

Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL ALINABİLİR

Renault Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 506.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL ALINABİLİR

TOYOTA

Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL SINIR ÜSTÜNDE

KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Model (500.000 TL ve altı) Fiyat ÖTV Muafiyeti

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL ALINABİLİR

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL ALINABİLİR

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

TOYOTA

Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL SINIR ÜSTÜNDE

KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

Model (500.000 TL ve altı) Fiyat ÖTV Muafiyeti

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL ALINABİLİR

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL ALINABİLİR

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

DACİA DUSTER

Model (500.000 TL ve altı) + Fiyat ÖTV Muafiyeti

Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 509.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 527.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

ÖTV İndirimi Nedir?

ÖTV indirimi, taşıt araçlarına devletin daha önceden ilan etmiş bulunduğu oranlar yerine, belirli bir dönem için daha düşük oranlar uygulaması şeklinde tarif edilebilir. En son 31 Ekim 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanan ÖTV indirimi sona ermiş olup hâlihazırda 2022 yılında indirim uygulanacağına dair yeni bir duyuru yapılmamıştır. Bu nedenle 2022 yılında herhangi bir indirim olmaksızın geçerli tarifeler üzerinden ÖTV uygulaması yapılacaktır. 2022 ÖTV indirimi konusunda yıl içerisinde yapılacak yeni bir düzenleme olması hali bundan müstesnadır. Mevcut vergilendirme sisteminde ÖTV uygulamalarında hem aracın motor hacmi hem de satış bedeli bir arada değerlendirilerek vergi hesabı yapılır.