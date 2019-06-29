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Otuz yıldır yürek yakan hata

Sırrı-i Sekati hazretleri, 30 yıldır yüreğini yangın yerine çeviren hatayı anlatır, "Müslümanları bırakıp sadece kendimi düşündüğüm geldi ve çok utandım."

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
Otuz yıldır yürek yakan hata

Sırrı-i Sekati hazretlerine:

Ya şeyh, sizin hiç hatanız olmadı mı?” diye sordular.

Kardeşlerim” dedi. Bir hata işledim ki ateşi otuz yıldır yüreğimi yakmaktadır. Hatırladığımda kalbim duracak gibi oluyor. Müslümanlar merak ettiler:

O hata ne idi?

Otuz yıl önce Bağdat’ta büyük bir yangın çıktı. Benim dükkânımın da bulunduğu büyük bir çarşı yandı. O sırada ben orada değildim. Bana, bütün komşuların dükkânının yandığını, benimkine bir şey olmadığını haber verdiler. Sevindim, “Elhamdülillah” diyerek Rabb’ime hamdettim. Fakat hemen aklıma diğer Müslümanları bırakıp sadece kendimi düşündüğüm geldi ve çok utandım.

Derhal tövbe istiğfar ettim. Kefaret olarak dükkânımdaki bütün malları fakirlere dağıttım. Lakin otuz yıldır, o bir anlık bencilliğim kalbimden hiç çıkmadı, ateşi beni hep yaktı” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
  1. Sırrı-i Sekati hazretleri
  2. Müslümanlar
  3. Elhamdülillah

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