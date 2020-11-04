  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Oturarak voleybolda yeni sezon toplantısı yapıldı
Spor

Oturarak voleybolda yeni sezon toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:04:23 -
Oturarak voleybolda yeni sezon toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri ile yeni sezon değerlendirme toplantısını Ankara'da düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumunu görüşmek üzere düzenlenen toplantıların dördüncüsü gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, İdari Asbaşkan İrfan Çelik, Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa İpek ve Mehmet Atilla Şirin, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kazım Burun, Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ile 14 kulüp temsilcisi katıldı.

Başkan Uztürk'ün açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıda, 2020-2021 sezonunda ilk kez bölgesel deplasmanlı lig statüsüne göre oynanacak Süper Lig ve etaplı lig usulüne göre devam edecek 1. Lig'in, salgının durumuna göre başlama tarihi, karşılaşmaların oynatılması ve alınacak önlemler hakkında kulüp temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler
Gündem

İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İsmailağa Cemaati, deprem üzerinden tarikatları ve cemaatleri hedef alan Ahmet Hakan'a, İzmir'den fotoğraflar yayınlayarak adeta cevap verdi..
AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe meydana getirdi.
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay