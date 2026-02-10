Otoyollar için uyarı geldi! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 8 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.)

İzmir Çevreyolu Limontepe-Narlıdere Çeşme-Marina istikameti Balçova viyadüğü 4 No.lu çelik derzde yenileme çalışmaları olacağından dolayı 09.02.2026- 24.02.2026 tarihleri arasında sağ şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmaktadır.

TAG Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus OSB Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanamaktadır. Ayrıca OSB'den Mersin İstikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisinden yönlendirilmektedir.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/17 Km:23–O-5/17 Km:25 kontrol kesim numaraları (Proje Km:254+400 – 256+100) arasında bakım-onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu iş kapsamında, bahse konu kesimde İzmir istikametinde trafik işaretlemesi sağ şerit kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şerit olmak üzere 2 şeritten sağlanmaktadır.

Beyşehir-Derebucak-Antalya yolunun 16.-18. km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından 10/02/2026 tarih ve 13:00-15:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.03.2026 tarihlerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6.km.leri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeni ile ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. km. sindeki Akyazı Tünel içi Beşirli bağlantısında bulunan Beşirli Aç Kapa Tünelinde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 10.02.2026 günü, 09:00-17:00 saatleri arasında tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım aynı yöndeki Beşirli semt bağlantısından, servis yolu şeklinde sağlanacaktır.

Kumluca-Kemer yolunun 12-13.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Karabük İl Sn. - Yenice-Karabük yolunun 12-14.km.leri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı aynı kesimde servis yolu üzerinden sağlanmaktadır.