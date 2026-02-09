Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Hollanda’da ömrü Türkiye ve İslam düşmanlığıyla geçen İsrail aşığı Dilan Yeşilgöz’ün savunma bakanlığı görevine getirilmesi sonrası gelen tepkileri, Yeşilgöz’ün açık açık Türk, İslam ve Müslüman karşıtı olmasını, Filistinlilere göz açtırılmamasını istemesi ve İsrail’e sınırsız destek verilmesini isteyen açıklamalarını gizleyerek sırf Kürt olduğu için eleştirildiğini iddia eden Orhan Miroğlu, Yeşilgöz’ü eleştiren herkesi de ırkçılıkla suçladı.

Farklı siyasi kesimlerin Kürt karşıtlığında birleştiğini ifade eden Miroğlu "İslamcılar, İttihatçılar, Kemalistler, ulusalcılar, bize hala kalaşnikoflu beyaz toros yollamaya devam edenler, muhafazakar demokratlar, liberaller el ele tutuşmuş! İsimler, kod adları farklı ama yorumlar aynı! Kürtlere karşı ırkçılıkta tam bir ittifak içindeler, hatta yarışıyorlar" dedi.

TERÖRE ALTERNATİF MÜCADELE

Dilan Yeşilgöz’ün başarısını Kürtlerin yüzyıllık hak arama mücadelesi açısından stratejik bir değişim olarak niteleyen Miroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bir Kürt kızının Avrupa’nın göbeğinde NATO’dan sorumlu bir siyasi temsil elde etmesi, Kürtlerin şimdiye kadar geliştirdikleri mücadele stratejilerine güçlü bir alternatiftir. Kürtlerin yüzyıldır elde silah dağda özgürlük aramalarının, 'Kürtlerin dağdan başka dostu yok' anlayışının alternatifidir. Ona ve ona sevinenlere günlerdir linç edenlerin öfkesi Kürtlüğe!"

GAZZE’NİN KEFARETİNİ KÜRTLERE ÖDETMEK İSTİYORLAR

Kürtlerin Suriye ve Irak’taki başarısının İsrail ile ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Miroğlu, bölge devletlerinin İsrail ile ilişkilerini hatırlatarak Kürtlerin hedef alınmasını eleştirdi: "Gazze soykırımının bütün kefaretini, günahını Kürtlere ödetmek istiyorlar. Öyle şeyler yazıyorlar ki, okuduğunuzda İsrail’in kuruluşunda bir Kürt parmağı aramanız bile mümkün! Oysa Kürtlerin mücadele tarihinde İsrail bir parantez bile değil. Mısır, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’ın İsrail ile anlaşmalarını eleştirmeyen ırkçı güruh, Kürtleri işbirliği yapınca hemen hedef alıyor. Bir ümmetçi, Kürtleri 'ehli sünnet ve münafıklar' olarak ikiye ayırıyor, Barzanileri münafıklar arasına koyuyor. Türkiye bu ırkçı dalgaya razı edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu ırkçı hezeyana teslim olmamalıdır. Susma hakkının kullanılacağı zamanlardan değil, konuşma hakkını kullanmamız gereken zamanlardan geçiyoruz, unutmayın!"