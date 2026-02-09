  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir! Kahraman ecdada gökyüzü selamı!
Gündem Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla geçen İsrail aşığı bir Kürdün Hollanda’da bakan olmasına gelen tepkileri eleştiren Miroğlu "İslamcılar, İttihatçılar, Kemalistler, ulusalcılar, muhafazakar demokratlar, liberaller el ele tutuşmuş Kürtlere karşı ırkçılıkta tam bir ittifak içindeler, hatta yarışıyorlar. Dilan’a öfke tüm Kürtlüğe" sözleriyle Türkiye düşmanı da olsa, İslam düşmanı da olsa, İsrail ile işbirliği de yapsa bir Kürdün eleştirilemeyeceğini, eleştiren herkesin ırkçı olduğunu söyledi.

Hollanda’da ömrü Türkiye ve İslam düşmanlığıyla geçen İsrail aşığı Dilan Yeşilgöz’ün savunma bakanlığı görevine getirilmesi sonrası gelen tepkileri, Yeşilgöz’ün açık açık Türk, İslam ve Müslüman karşıtı olmasını, Filistinlilere göz açtırılmamasını istemesi ve İsrail’e sınırsız destek verilmesini isteyen açıklamalarını gizleyerek sırf Kürt olduğu için eleştirildiğini iddia eden Orhan Miroğlu, Yeşilgöz’ü eleştiren herkesi de ırkçılıkla suçladı.

Farklı siyasi kesimlerin Kürt karşıtlığında birleştiğini ifade eden Miroğlu "İslamcılar, İttihatçılar, Kemalistler, ulusalcılar, bize hala kalaşnikoflu beyaz toros yollamaya devam edenler, muhafazakar demokratlar, liberaller el ele tutuşmuş! İsimler, kod adları farklı ama yorumlar aynı! Kürtlere karşı ırkçılıkta tam bir ittifak içindeler, hatta yarışıyorlar" dedi.

TERÖRE ALTERNATİF MÜCADELE

Dilan Yeşilgöz’ün başarısını Kürtlerin yüzyıllık hak arama mücadelesi açısından stratejik bir değişim olarak niteleyen Miroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bir Kürt kızının Avrupa’nın göbeğinde NATO’dan sorumlu bir siyasi temsil elde etmesi, Kürtlerin şimdiye kadar geliştirdikleri mücadele stratejilerine güçlü bir alternatiftir. Kürtlerin yüzyıldır elde silah dağda özgürlük aramalarının, 'Kürtlerin dağdan başka dostu yok' anlayışının alternatifidir. Ona ve ona sevinenlere günlerdir linç edenlerin öfkesi Kürtlüğe!"

GAZZE’NİN KEFARETİNİ KÜRTLERE ÖDETMEK İSTİYORLAR

Kürtlerin Suriye ve Irak’taki başarısının İsrail ile ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Miroğlu, bölge devletlerinin İsrail ile ilişkilerini hatırlatarak Kürtlerin hedef alınmasını eleştirdi: "Gazze soykırımının bütün kefaretini, günahını Kürtlere ödetmek istiyorlar. Öyle şeyler yazıyorlar ki, okuduğunuzda İsrail’in kuruluşunda bir Kürt parmağı aramanız bile mümkün! Oysa Kürtlerin mücadele tarihinde İsrail bir parantez bile değil. Mısır, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’ın İsrail ile anlaşmalarını eleştirmeyen ırkçı güruh, Kürtleri işbirliği yapınca hemen hedef alıyor.  Bir ümmetçi, Kürtleri 'ehli sünnet ve münafıklar' olarak ikiye ayırıyor, Barzanileri münafıklar arasına koyuyor. Türkiye bu ırkçı dalgaya razı edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu ırkçı hezeyana teslim olmamalıdır. Susma hakkının kullanılacağı zamanlardan değil, konuşma hakkını kullanmamız gereken zamanlardan geçiyoruz, unutmayın!"

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti
CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti

Gündem

CHP’li Başkan yine Phuket tatiline gidebilir! İşçiler yeniden greve gitti

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'
CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Gündem

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!
Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!

Gündem

Camide namaz sonrası pilatesi cemaat çok sevdi!

19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı
19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı

Gündem

19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Sayın Miroğlu'nun iddiası çok yanlış olmuş, şöyle ki, bir insan bir kötü işe karışmış ise bunun ırkına, dinine, mezhebine, meşrebine bakılmaz suçta şahsilik prensibi vardır. Yani Türkiye, hatta İnsanlığın düşmanı İsrail'i sevmek de suçtur. Bunu bir Türk'de yapsa, Kürt de yapsa ben eleştirim. Yani eleştirilirken hiç kimsenin milliyetine bakılmaz,

Selim

Bizde ehli sünnet ve münafık dolu. Bunlar her zaman olmuş ve olmaya devam edecek. Miroğlu İşinize geldiği gibi yorum yapıyorsunuz. Bizde hain Türk kürt laz farketmez. Hain haindir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23