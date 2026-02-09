  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Umman'da müzakere yapılmıştı: İsrail'den ABD'ye flaş İran teklifi! Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakıldı TBMM'deki taciz davasında flaş gelişme CHP’li Karabat’ın iddiası elinde patladı! Soylu belgeleri yayınladı Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı Gazze gündemden düşürüldü yerine ICE operasyonları oturtuldu 'Biz yaptık' itirafı! Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı Rusya 'durum kritik' diyerek duyurdu: ABD ülkeyi boğuyor Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Gündem Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor

Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başladı. Gencin son halini görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Defne'de hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin ardından içine kapanan ve üniversiteyi bırakıp tüm zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiren Barış, yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadı.

Devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başlayan Barış'ın hayatı normale dönmeye başladı. Sosyal medyada yayınlar yapmaya başlayan Barış'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

EVRİM DEĞİL MUTASYON GEÇİRMİŞ!

Toparlandığı gözlenen genci görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.

Öte yandan Barış'ın kan tahlillerinde genel sağlık açısından ciddi bir sorun görülmediğini, ancak beslenme düzensizliğine bağlı vitamin eksikliği tespit edildiğini belirtilmişti.

Uzmanlara göre Barış'ın yaşadığı bu durumun temelinde sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı yer alıyor. Gerçek hayattan kopuşun, ruhsal çöküntüyü tetiklediği belirtiliyor.

İşte Türkiye'nin konuştuğu gencin son hali;

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı
Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

Dünya

Para nakil aracına film gibi soygun girişimi: Patlama sonrası çatışma çıktı

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Sokak provokatörlerine tahliye!
Sokak provokatörlerine tahliye!

Gündem

Sokak provokatörlerine tahliye!

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23