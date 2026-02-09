Türkiye'nin konuştuğu Barış mutasyon geçirdi! Evden çıkamıyordu, dünyaya canlı yayın yapıyor
Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başladı. Gencin son halini görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Defne'de hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin ardından içine kapanan ve üniversiteyi bırakıp tüm zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiren Barış, yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadı.
Devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başlayan Barış'ın hayatı normale dönmeye başladı. Sosyal medyada yayınlar yapmaya başlayan Barış'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
EVRİM DEĞİL MUTASYON GEÇİRMİŞ!
Toparlandığı gözlenen genci görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.
Öte yandan Barış'ın kan tahlillerinde genel sağlık açısından ciddi bir sorun görülmediğini, ancak beslenme düzensizliğine bağlı vitamin eksikliği tespit edildiğini belirtilmişti.
Uzmanlara göre Barış'ın yaşadığı bu durumun temelinde sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı yer alıyor. Gerçek hayattan kopuşun, ruhsal çöküntüyü tetiklediği belirtiliyor.
İşte Türkiye'nin konuştuğu gencin son hali;
