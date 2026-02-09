  • İSTANBUL
Gündem Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap
Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap

Sayın Bilal Erdoğan’ın son dönemde medyada ve halkın arasında daha sık boy göstermesi, siyaset kulislerini adeta yangın yerine çevirdi. Bu hareketliliği "padişahlık" veya "Azerbaycan modeli" gibi sığ eleştirilerle karalamaya çalışan vesayetçi zihniyete karşı, Yeni Akit Gazetesi yazarı Ramazan Topdemir’den çok konuşulacak bir analiz geldi.

Sayın Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına aday olur

 RAMAZAN TOPDEMİR 

Sayın Bilal Erdoğan’ın medyada görünürlüğü artınca, farklı analizler de beraberinde doğal olarak gelmektedir. Bazı kesimler saflarını netleştimediği için yorum yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bazı kesimler de şu eleştiriyi dile getirmektedirler:  “Burası Azerbaycan mı? Ya da Padişahlık ile mi yönetiliyoruz?” Diğer bir eleştiri de: "Erbakan'ın, Özal'ın oğulları siyaset de başarılı mı acaba?” Sorularını da soruyorlar. Bu soruyu soranlara, herkesin kendine has kendine özgü bir kabiliyetinin olduğunu ifade etmek gerekir. Mukayese ile bir yere varılmaz. Türkiye’nin,  demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu belirtmek gerekir.

 

Bu bağlamdan yola çıkarak Sayın Bilal Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olması konularını şöyle açıklamak mümkündür:1-Şartları tutan her vatandaş demokratik haklarını kullanarak vekil adayı da Cumhurbaşkanı adayı da olması gayet doğaldır. Yani Sayın Bilal Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı, ya da Cumhurbaşkanlığı için de isterse aday olur. Bunun için sınırlayıcı bir durum söz konusu değildir. Abartılacak bir vaziyet de yoktur.

 

2-Gönlünden adaylık geçirenlere: Hodri meydan Demek Gerekir: Bilindiği gibi siyaset risk alma sanatıdır. Riske giren, eleştirileri bertaraf edenler daima güçlüdürler. Hakan Fidan, Selçuk Bayraktar, Berat Albayrak ve adı geçen değişik isimler için  bu  süreçte kulisler yapılması da doğal bir haktır. Ancak mevcut şartlarda birileri adaylığını hemen dillendirmek istemiyordur. “Çoğu kişi riske girmemek adına: Bekle gör” stratejisi izlenmektedir.

3-Sayın Bilal Erdoğan’a dair izlenimler: Genç bir şahsiyet,eğitimli ve halk ile iç içe bir görüntü oluşturmaktadır.. Baba Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; siyasi mücadelesine yakından tanıklık etmiş olması kendisi için bir avantajdır. Deneyimli bir babanın yanında büyümüş olan Sayın Bilal Erdoğan, tabir caizse “işin mutfak kısmını” çok iyi biliyordur.

4-Aday olmak, sahaya çıkmak “Ben de varım” demek bir gönül ve bir irade işidir. Bu konuda Sayın Bilal Erdoğan’ın masada değil de sahada olması yazdıklarımızı doğrulamaktadır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Sayın Bilal Erdoğan’ın sahaya çıkmasının değişik evreleri olabilir. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali oldukça yüksektir diye düşünüyorum.

