SON DAKİKA
Spor Fenerbahçe - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Fenerbahçe 0 - 0 Gençlerbirliği

11' Zuzek sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan ceza sahasına ortaladı. Ederson ileri çıkarak kale önünde topu aldı.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok düşük.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.

Gençlerbirliği: Ricardo, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Metehan, Göktan, Koita

