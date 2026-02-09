Fenerbahçe - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Gençlerbirliği skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Fenerbahçe 0 - 0 Gençlerbirliği
11' Zuzek sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan ceza sahasına ortaladı. Ederson ileri çıkarak kale önünde topu aldı.
5' Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok düşük.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Nene, Asensio, Talisca.
Gençlerbirliği: Ricardo, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Metehan, Göktan, Koita