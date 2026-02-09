  • İSTANBUL
AVM'de izinsiz yılan gösterisi! Pitona el konuldu

AVM’de izinsiz yılan gösterisi! Pitona el konuldu

Denizli’de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan albino burma pitonuna, gerekli izin belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle el konuldu.

Denizli’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen yılanlı gösteri, denetim ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan yılana el konuldu. Ekiplerimizce yapılan denetimlerde, gerekli izin belgeleri bulunmadığı tespit edilen albino burma pitonuna el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabi olan yılan, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alınacak" denildi.

