Borsalarda iyimserlik yükselişi!

Nikkei 225 endeksi rekor tazelemeye devam ediyor New York borsasında teknoloji şirketleri öncülüğünde görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Japonya'daki erken seçimin pozitif etkileri bugün de devam ediyor. Çin'in bankalardan ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını sınırlamalarını istediği yönündeki haberlerin ardından dolar/yuan paritesi 6,9085'le Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu tür bir hareketin sermayenin Çin varlıklarına geri dönüşünü hızlandırabileceği ve yuan için temel bir destekleyici unsur sağlayabileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 57 bin 960,19 puanla rekor seviyeyi gördü. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir izleniyor.