Borsalarda iyimserlik yükselişi!

İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak, "Dağılan dikkat toparlanmalı, (Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu) Downing Sokağı'ndaki lider değişmeli." ifadesini kullandı. Ülkedeki siyasi gelişmelerle tahvil piyasasında da satış baskısı artarken, İngiltere'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,42 ile kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ocak ayında eksi 1,8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksinin bu ay 6 puanlık artışla 4,2 puana yükseldi. Piyasanın 1,8 puan artış yönündeki beklentilerini geride bırakan endeks, böylece Temmuz 2025'ten bu yana görülen en yüksek değerine ulaştı. Öte yandan İngiliz bankası NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin (3,68 milyar dolar) işletme değeriyle satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,19 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.