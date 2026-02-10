Dul aylığında “ömür boyu” dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler
Belçika hükümeti, dul aylığında devrim niteliğinde bir değişikliğe giderek ömür boyu maaş uygulamasını kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Yeni sistemle beraber, dul kalanlara yaş ve çocuk durumuna göre sadece 2 ila 4 yıl arasında değişen "geçiş ödeneği" verilecek. Hükümet bu adımla kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi hedeflerken, kararın özellikle 50 yaş üzeri ve çalışma geçmişi olmayan kadınlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmasından endişe ediliyor.