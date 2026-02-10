Dul aylığında “ömür boyu” dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Almanya: "Witwenrente" olarak bilinir. Vefat eden eşin sigorta geçmişine bakılır. 45 yaş sınırı ve çocuk sahibi olma gibi kriterlere göre "Küçük Dul Aylığı" veya "Büyük Dul Aylığı" olarak ikiye ayrılır. Fransa: "Pension de réversion" adı verilir. Eşlerden biri öldüğünde, hayatta kalan eşe belirli bir gelir sınırının altındaysa ödeme yapılır. Hollanda: "Anw" yasası kapsamında verilir. Ancak burada şartlar biraz daha sıkıdır; hayatta kalan eşin çocuk sahibi olması veya çalışma gücünün kısıtlı olması gerekebilir. Avusturya ve Belçika: Sigorta tabanlı sistemin en güçlü olduğu, eşe bağlanan maaş oranlarının yüksek olduğu ülkelerdir.