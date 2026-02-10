  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Dul aylığında "ömür boyu" dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler
Giriş Tarihi:

Dul aylığında “ömür boyu” dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Belçika hükümeti, dul aylığında devrim niteliğinde bir değişikliğe giderek ömür boyu maaş uygulamasını kademeli olarak sonlandırma kararı aldı. Yeni sistemle beraber, dul kalanlara yaş ve çocuk durumuna göre sadece 2 ila 4 yıl arasında değişen "geçiş ödeneği" verilecek. Hükümet bu adımla kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi hedeflerken, kararın özellikle 50 yaş üzeri ve çalışma geçmişi olmayan kadınlar üzerinde olumsuz etkilere yol açmasından endişe ediliyor.

#1
Foto - Dul aylığında "ömür boyu" dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Dul aylığı dünyanın birçok yerinde eşleri vefat eden kadınların hayata devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda harekete geçmeye başladı. Belçika’da yeni yıl itibarıyla dul aylığı ve geçiş ödeneğinde büyük düzenlemeler hayata geçirildi. Federal Hükümet’in uygulamaya başladığı söz konusu değişiklikle beraber, dul kalanların hangi ödeneğe nasıl hak kazanacağı tekrar düzenlendi. İlgili değişiklikle, dul aylığı tümüyle sona ermese de koşulları yerine getiremeyenler için ömür boyu maaş yerine 2 ila 4 sene boyunca devam eden “geçiş ödeneği” modeli hayata geçirildi.

#2
Foto - Dul aylığında "ömür boyu" dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Dul olanların hangi ödeneğe hak kazanacağı yaş, çocuk durumu ve çalışma geçmişi gibi şartlara göre şekilleniyor. Buna göre, genel kural olarak ödeme süresi 2 seneyle sınırlı olacak. Küçük çocuklu aileler için 3 sene, bazı hallerde ise 4 seneye kadar uzatabilecek. Çalışarak kazanılan gelirle beraber kesilmeden alınabilecek. Eski sistemdeki katı gelir sınırları önemli oranda sona erdirilecek.

#3
Foto - Dul aylığında "ömür boyu" dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Hükümet, eski dul aylığı sisteminin özellikle kadınlar için iş gücünden ayrılmaya neden olduğu, istihdama dönüşü engellediği ve yoksulluk tehlikesini yükselttiğini iddia ediyor. Söz konusu düzenleme, dul olanların iş yaşamına tekrar katılmasını teşvik etmeyi ve emeklilik sisteminin ekonomik sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi planlıyor. Yılbaşından önce dul maaşı alanlar hâlihazırdaki haklarını muhafaza ederken, bu tarihten sonraki durumlar yeni kurallara göre belirlenecek. 50 yaş üzeri uzun bir zamandır iş hayatında yer almayan kadınlar, mesleki geçmişi sınırlı olanlar, kırsalda ikamet edenler ve sağlık problemleri bulunan kişilerin ilgili düzenlemeden daha fazla etkileneceği düşünülüyor.

#4
Foto - Dul aylığında "ömür boyu" dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler

Almanya: "Witwenrente" olarak bilinir. Vefat eden eşin sigorta geçmişine bakılır. 45 yaş sınırı ve çocuk sahibi olma gibi kriterlere göre "Küçük Dul Aylığı" veya "Büyük Dul Aylığı" olarak ikiye ayrılır. Fransa: "Pension de réversion" adı verilir. Eşlerden biri öldüğünde, hayatta kalan eşe belirli bir gelir sınırının altındaysa ödeme yapılır. Hollanda: "Anw" yasası kapsamında verilir. Ancak burada şartlar biraz daha sıkıdır; hayatta kalan eşin çocuk sahibi olması veya çalışma gücünün kısıtlı olması gerekebilir. Avusturya ve Belçika: Sigorta tabanlı sistemin en güçlü olduğu, eşe bağlanan maaş oranlarının yüksek olduğu ülkelerdir.

