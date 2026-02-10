  • İSTANBUL
Ev kazasında ölen çocuk sayısı korkunç!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev kazasında ölen çocuk sayısı korkunç!

Son yıllarda çocukların birbirine uyguladığı sokak şiddeti, akran zorbalığı ön planda olsa da ev içinde yaşanan kazalar son derece önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri ise tabloyu küresel ölçekte daha da çarpıcı hâle getiriyor: Her yıl dünya genelinde 10 ila 12 milyon çocuk ev kazaları sonucu yaralanıyor, 1,5 milyondan fazla çocuk ise hayatını kaybediyor.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Elif Pınar Bayındır Çakır, “Enfeksiyon hastalıklarından sonra acil servislere başvuruların en yaygın nedeninin ev kazaları olması, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Ev kazalarının yaklaşık yüzde 45’i 0-6 yaş grubunda görülüyor” uyarısını yaptı.

En yaygın ev kazası vakalarının düşmeler olduğunu belirten Dr. Çakır, “Bunu yanıklar, zehirlenmeler, boğulmalar, yabancı cisim yutma veya aspirasyonu (burun, boğaz, mide) izliyor.

Ev kazaları içinde yabancı cisim yutma vakalarında en yüksek risk 0-6 yaş grubundadır. Özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde kullanılan giysilerdeki kopabilen düğmeler, fermuar parçaları, çıt çıtlar ve aksesuarlar ciddi bir boğulma ve aspirasyon riski oluşturuyor.

İlk iki yaşta çocukların çevreyi ağız yoluyla keşfetme eğiliminde olması, bu küçük parçaların solunum yollarına kaçmasına ve ölümcül sonuçlara yol açmasına neden olabiliyor. Sağlık çalışanları, akciğerine küçük giysi parçaları kaçtığı için tedavi altına alınan çocuk vakalarıyla sık karşılaşıldığını belirtiyor” dedi.

Dr. Elif Pınar Bayındır Çakır çocuk kıyafetlerinde kullanılan bazı kimyasal maddelerin de sağlık açısından tehlike oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Kumaş boyalarında veya üretim sürecinde kullanılan bazı maddeler ciltte tahriş, alerji ve uzun vadeli sağlık problemlerine sebep oluyor.

Çakır, “Tehlike yalnızca kopabilen parçalarla sınırlı değil. Bebek ve çocuk cildinin son derece hassas olması, giysilerde kullanılan malzemeleri hayati bir konu hâline getiriyor.

Çocuklarınızın beslenmesinde pestisit korkusuyla organik yiyecekleri tercih ediyoruz. Ancak ciltten emilebilen maddeleri içeren kıyafetler de büyük tehlike oluşturuyor.

Ağız yoluyla alınan zararlı maddeler karaciğerde belirli ölçüde etkisiz hâle getirilebilirken, cilt yoluyla emilen kimyasalların vücutta filtrelenmeden dokulara ulaşabiliyor.

Bu durum kısa vadede alerji, egzama ve cilt enfeksiyonlarına yol açarken, uzun vadede ciddi sağlık sıkıntılarına, hatta çocukluk çağı kanserlerine zemin hazırlayabiliyor” dedi.

Anne babaların yalnızca çocukların beslenmesine değil, ciltlerine temas eden her ürüne aynı hassasiyetle yaklaşması gerektiğini belirterek, ev kazalarının önlenmesinde bilinçli tüketimin hayati rol oynadığını vurguluyor.

Ev kazaları, Türkiye’de tüm kazalar içinde yaklaşık yüzde 18-25’i oluşturuyor ve trafik kazalarından sonra acil başvurularında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de son beş yılda yaklaşık 120 bin çocuk ev kazası sebebiyle hastaneye başvurdu

Bu vakaların yaklaşık 2 bini ölümle sonuçlandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 0-6 yaş grubunda ev kazası ve boğulma nedeniyle yapılan acil çağrıların yaklaşık yüzde 79’u ev kazalarıyla ilgilidir. Kaynak:Türkiye Gazetesi

