Sokak provokatörlerine tahliye!

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ile Kendine Muhbir kanalıyla tanınan Hasan Köksoy, yaptıkları sokak röportajlarındaki provokatör ifadeler ve halkı karşı karşıya getirdikleri için toplumda büyük öfke çekiyordu. Provokasyon ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 66 gün süren tutukluluk süresinin ardın çıkarıldıkları mahkemede Kocabıyık ve Köksoy hakkında tahliye kararı verildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

YouTube’da “Kendine Muhabir” kanalıyla tanınan Hasan Köksoy, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Köksoy, bir gece nezarethanede kaldığını, ardından sağlık kontrolünden geçirilerek savcılığa sevk edildiğini aktarmıştı.

FARE YENİDEN SOKAKLARDA

CHP’nin fonları nedeniyle ismi ‘Banmakatik faresi’ lakaplı İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık ise son bir ay içinde üç kez tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıktı. 7 Mayıs’ta tutuklanan Kocabıyık, 14 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınmış ve 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta tahliye edilen Kocabıyık hakkında yeniden tutuklama talebiyle işlem başlatılmıştı.