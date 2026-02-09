  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü
Gündem

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

