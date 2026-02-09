Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
