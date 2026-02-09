19 milyonluk konut ve lüks araç iddiası! CHP'li Bayrampaşa'da kallavi rüşvet çarkı

Bayrampaşa Belediyesi'nde patlak veren ve Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Belediyenin gayri resmi finans danışmanı olduğu öne sürülen eski Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez ile Başkan Mutlu arasında bir gayrimenkul pazarlığı olduğu iddia edilmişti.

Bir tanık ifadesinde durumu şöyle anlatmıştı:

"Birlik İnşaat'ın Orta Mahalle'de yapmış olduğu otel inşaatını hastaneye çevirmek istediğini ve buna ilişkin olarak Hasan Mutlu ile Emin Sönmez'in görüştüğünü ve aralarında bir daire pazarlığı yapıldığını duydum."

Yine aynı tanık, satışın yapıldığını ancak tapu devrinin gizlendiğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Hatta Emin Sönmez'in kendisine ait olan daireyi Hasan Mutlu'ya sattığını ancak tapusunun henüz devredilmediğini duydum."

gdh’ın ulaştığı belgeler sonrası o “duyum” kesinleşti.

23 Temmuz’da "Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi"ne göre; Emin Sönmez'in şirketi Es Birlik İnşaat, Başkan Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu'ya Bayrampaşa'daki projesinden 19.500.000 TL bedelle iki adet lüks daire sattı.

İfadelerde geçen "Otel-Hastane dönüşümü" karşılığında mı bu satışın gerçekleştiği savcılığın merceğinde.

MHP'den ihraç edilen Emin Sönmez ve yeğeni Yasin Sönmez'in belediye yönetiminde "resmi olmayan" ama "karar verici" bir güç odağı olduğunu gösterdi.

Verilen ifadelere göre Emin Sönmez'in rolü şöyle:

"Emin Sönmez hem mali müşaviri olması hem de seçim döneminden itibaren en yakınında bulunan kişilerden birisi olması sebebiyle Hasan Mutlu'nun her türlü maddi manevi tüm işlerini Emin Sönmez'in ofisinde konuşurlar ve hallederler. Emin Sönmez gayri resmi olarak belediyenin danışmanı sıfatıyla hareket etmektedir."

"Hasan Mutlu son zamanlarda dış program adı altında Emin Sönmez'in ofisinde kendisi ile sık sık görüşmüştür. Emin Sönmez ve Yasin Sönmez isimli kişiler Hasan Mutlu'nun her türlü mali ve siyasi kararlarında en etkili isimlerdir."

Sözleşmede 19.5 Milyon TL'lik mülkü alacak ekonomik güce sahip görünen Safiye Mutlu'nun, kişisel harcamalarını dahi belediye kasasından yaptığına dair çarpıcı iddialar da dosyada yer aldı.

Safiye Mutlu, belediyenin araçlarını ve bütçesini kendi özel mülkü gibi kullanıyordu.

Ayrıca Safiye Mutlu’nun Hasan Mutlu ile ilişkisi olduğu iddia edilen Çağla Onat’ın belediyede işe girmesine de engel olduğu ortaya çıktı.

"Hasan Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu, belediyeye ait 34 CHP 073 plakalı Audi A6 aracı şahsi işlerinde kullanmaktadır. Safiye Mutlu'nun gittiği yerlerdeki tüm yemek ve özel harcamaları özel kalem bütçesinden karşılanmaktadır.

Hasan Mutlu polis korumasını (eşinin koruması kastediliyor olabilir) eşini belediyede işe almıştır. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Çağla Konat'ı Bayrampaşa Planlama Ajansı'nın başına geçirecekti ancak eşi duyunca bu durumdan vazgeçti."

Ayrıca Mutlu’nun resmi programlarını özel işleri için iptal ettiği, yurt dışı gezilerinin "aile tatiline" dönüştüğü ve belediye kadrolarının Konat’ın akrabalarıyla doldurduğu ortaya çıkardı.

"Hasan Mutlu'nun şoförü S.S. beni arayarak ertesi gün öğleden önceki programları iptal etmemi istedi. Daha sonra S.S.'den öğrendiğim kadarıyla o gün Hasan Mutlu, Çağla Konat'a AUDİ marka bir araç almış. Çağla Konat'ın satın almış olduğu arabanın parasını Hasan Mutlu, Çağla'ya göndermiştir.”

Makedonya’da "özel" heyet

Dikkat çeken bir diğer başlık ise "Makedonya Tatili" oldu.

Başkan Mutlu’nun yurt dışı seyahatlerinde resmi protokol yerine özel ilişkilerini tercih ettiği, "Hasan Mutlu ve Çağla Konat Makedonya'ya yurt dışı seyahatine gittiler" ifadeleriyle tutanaklara geçti.

Bu seyahatte Başkan’a eşlik eden "özel heyet" ise Ö.R.,tarafından "Burada yanlarına S.S. ve Çağla Konat'ın teyzesi de vardı" sözleriyle ortaya çıktı.

Belediye kadroları "Konat" ailesine tahsis edildi

Belediyedeki işe alımların liyakatten uzak, tamamen kişisel ilişkilere dayalı olduğu da belgeledi.

İfadelerde, "Çağla Konat ile Hasan Mutlu'nun arasında yakın bir ilişki vardı" denilerek, Konat’ın belediye üzerindeki etkisi vurgulandı.

Bu ilişki ağı, belediye kadrolarının Konat’ın akrabalarına açılmasıyla sonuçlandı.

Ö.R., Çağla Konat’ın referansıyla işe alınanları tek tek sayarak, "Yine Çağla Konat, E.K., O.K., S.K, teyzesi S., ve soy ismini hatırlayamadığım B'in belediye de işe girmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Ö.R., belediyenin adeta bir aile şirketine dönüştürüldüğünü gözler önüne seren bu duruma kurum içinden birçok kişinin de şahit olduğunu söyledi:

"Bu durumlara orada bulunan S.S., E. K. ve belediye fotoğrafçısı İ. şahittir" dedi.

Kaynak: GDH Haber