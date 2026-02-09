Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısında Migalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir telefon görüşmesi yaparak kendisini Çarşamba günkü AK Parti Grup Toplantısı'na davet etti.
Başkan Erdoğan MYK toplantısında Migalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile görüştü. Görüşmede Erdoğan Akgün'e desteklerini iletti ve Çarşamba günü gerçekleşecek AK Parti grup toplantısına davet etti.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Mehmet Emin Korkmaz isimli şahıs tarafından kıyafeti üzerinden alçakça ifadelere maruz kalmıştı.
Ayrıntılar geliyor...