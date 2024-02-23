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Dünya Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi
Dünya

Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-02-23 19:01:00 - 2024-02-23 19:11:27
Otoyolda feci kaza! 100'den fazla araç birbirine girdi

Çin'in Ciangsu eyaletinde buzlanan otoyolda 100'den fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sucou şehrindeki zincirleme kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Devlet televizyonu CCTV, onlarca otomobilin birbirine girdiği kaza mahallinden görüntüler yayımladı.

Bahar Bayramı tatili dönüşü ülkenin büyük bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Çin'de kara yollarındaki buzlanma, şehirler arası seyahatlerde trafiği olumsuz etkiliyor.

Acil Durum Bakanlığı, hafta başında 4. seviye afet durumu ilan etmiş, yerel yönetimlerden gerekli tedbirleri almasını istemişti.


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