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Yerel Otoparka araçlarını bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Yerel

Otoparka araçlarını bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yeniakit Publisher
2023-12-21 13:42:00 -
Otoparka araçlarını bıraktılar, hayatlarının şokunu yaşadılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyenin açık otoparkında bulunan 35 aracın camı bir kişi tarafından kırıldı. Camları kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyenin açık otoparkında bulunan 35 aracın camı bir kişi tarafından kırıldı. Camları kıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait açık otoparkta kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, eline aldığı sert bir cisimle park halindeki araçların camlarını kırdı.
Otoparka gelen vatandaşlar araçlarının camının kırıldığını görünce polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda; 35 aracın camında hasar meydana geldiğini tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"BÖYLE BİR ŞEYE HİÇ DENK GELMEDİM"

Otomobili zarar gören Yakup Çep, "Çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar böyle bir şeye hiç denk gelmedim. Geldim, aracı bıraktım. Yaklaşık 1,5 saat sonra geri döndüğümde aracım bu haldeydi. Benden önce görenler olmuş, polislere haber vermişler. Yaklaşık 35- 40 tane aracın camını kırmışlar" dedi.

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