Otopark ücretlerinde dev indirim

Kararla belediyeye ait 4 kapalı otoparkın fiyatlarında yüzde 70 indirim yapıldı. Hem ekonomik olarak vatandaşa destek sağlamak hem de kapalı otoparkların tam kapasite kullanılmasını teşvik ederek şehir içi trafik ve parklanma sorununa çözüm üretmek adına yapılan uygulama, 24 Mart itibariyle başladı.

Saati 3 TL, günlük 15 TL

İnegöl Belediyesi’ne ait Ek Hizmet Binası Otoparkı, Mehmet Çıracı Katlı Otoparkı, Sanikonukoğlu Otoparkı ve Royal Otel Katlı Otoparkında saatlik ücret 3 TL’ye düşürüldü. Günlük ücret ise 15 TL’yle sınırlandırıldı. Günlük 15 TL’den fazla otopark ücreti yazılmıyor

570 araç kapasiteli

Belediye Başkanı Taban, konuya ilişkin açıklama yaptı. Otopark ücretlerinde indirim uygulamasının 24 Mart itibariyle başladığını duyuran Taban, şöyle konuştu: “Yaklaşık yüzde 70 indirimle 24 Mart 2022 tarihinden itibaren yeni tarife üzerinden hizmet verilmeye başlandı. Şehir merkezinde bulunan otoparklarda yapılan bu uygulamanın birden fazla amacı var. Kurumumuza ait 4 kapalı otoparkımız var. Ek Hizmet Binası Otoparkımız 65, Mehmet Çıracı Katlı Otoparkımız 60, Sanikonukoğlu Otoparkımız 65 ve Royal Otel Katlı Otoparkımız 380 olmak üzere toplam 570 araçlık otoparkımız mevcut. Bu otoparklardan Royal Otel Katlı Otoparkı saatli 7 TL, diğer 3’ü ise saatlik 10 TL üzerinden işliyordu. Burada hem vatandaşlarımıza ekonomik olarak destek olmak adına hem de şehir merkezindeki bu otoparklarımızın yüzde 100 dolulukla kullanılmasını teşvik ederek trafiği ve parklanma alanlarını rahatlatmak adına bu hamleyi yaptık.”