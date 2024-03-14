Otomotivin kalbi başkentte atacak! ikinci Otonomi geliyor!

Otonomi’nin faaliyete başlaması ile otomotiv sektörünün de Başkenti olan Ankara şimdi de Sincan’da hayata geçen VEGA Otonomi ile sektörün kalbinin attığı kent oluyor. Ankara’nın en büyük ilçelerinden Sincan’da, Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) ve NATA Holding tarafından hayata geçirilen ve resmi açılışı yakında gerçekleştirilecek olan VEGA Otonomi’de faaliyet başladı.

Otomotiv sektörünü kurumsal bir yapıya dönüştürerek tüketicileri ve motorlu araç satıcılarını en iyi koşullarda bir araya getiren, modern tesislerde güvenli bir şekilde alışveriş yapma imkanına kavuşturan VEGA Otonomi, 1,5 milyar TL’lik bir yatırımla hayata geçirildi.

Bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan VEGA Otonomi’nin, yaklaşık 1000 kişilik istihdam sağlaması, hatta sanayi bölgesi olan Sincan’da otomotiv sektörüne bağlı yan sektörler de düşünüldüğünde 5000 kişilik bir ek istihdamla yaklaşık 6000 kişiye iş olanağı sağlaması; bununla birlikte bölge kalkınmasında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Başkentin ikinci Otonomi’si olacak tesisin Anadolu’nun dört bir yanından gelen tüketicilere A’dan Z’ye hizmet vereceğini ifade eden Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği ( SİMAS ) Başkanı Gökhan Çalışkan şu bilgileri verdi:

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“Başkentimizi otomotiv sektörünün ana merkezi haline getirecek ve yakında resmi açılışı gerçekleşecek olan VEGA Otonomi’de açılış heyecanını tüm meslektaşlarımızla ve bölge halkımızla birlikte yaşıyoruz; bölge kalkınmasına sağlayacağı faydalarla birlikte sektörümüz için de önemli bir adım oldu. Akyurt’ta faaliyete geçen Otonomi, bölgenin çehresini nasıl değiştirdiyse şimdi Sincan da bu değişimi yaşayacak. Bölgemiz hızlı sanayileşme sürecini sürdürürken böyle kusursuz planlanan bir merkezin hayata geçmesi Ankara’mıza önemli bir katma değer sağlayacak.”

“Sadece Ankara değil, Anadolu’nun gözbebeği olacak”

Çalışkan, modern mimarisi ve kusursuz işleyişi için tüm imkanların düşünüldüğü tesislerin, A’dan Z’ye tüm hizmet birimlerine de sahip olacağını ve sadece Başkent değil tüm Anadolu’nun da gözbebeği olacağı bilgisini verdi.

Tüketicinin tüm ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayabileceğini yineleyen Çalışkan şöyle konuştu:

“Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar doğal olarak ülkemizde de yaşanıyor ve tüketicilerimiz de artık daha bilinçli, daha seçici olmak durumunda kalıyor. Biz de dünya standartlarında, daha nitelikli bir yapı, daha nitelikli bir sistem ortaya çıkarmayı amaçladık. Türkiye’nin en güçlü firmalarından NATA Holding ile işbirliği yaparak çıtayı daha da yükselttik. Güvenli ve modern yapılar yanında kusursuz bir işleyiş, bütünlüklü hizmet anlayışı, sıfır sorunlu alışveriş ve mutlu alıcı ve satıcı hedefiyle yola çıktık… Şimdi hedefimize büyük ölçüde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve açılışla birlikte çıtayı daha da yukarıya çıkarmayı planlıyoruz.”

Merkezde sadece otomotiv sektörü değil, sektörü besleyecek farklı birimlerin de yer alacağını ifade eden Çalışkan, “Çok yönlü bir yaşam merkezi kurguladık ve hayata geçirdik.151 adet showroom ve 57 adet ofis katı yanında banka, noter, ekspertiz merkezi, ihale merkezi, sigorta şirketleri, avukatlık ve hukuk büroları, araç kuaförü, araç fotoğraf stüdyoları, danışmanlık merkezleri gibi yan hizmet birimleri yer alıyor. Bununla birlikte ziyaretçiler, temel ve sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek kafe, restoran, dinlenme alanları gibi pek çok donatılara da erişebilecekler.”