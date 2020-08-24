Otomotiv yan sanayii firmaları devler liginde

Akit Ekonomi

Otomotiv yan sanayii firmaları büyümeye, atılım yapmaya devam ediyor. Satış gelirlerini de önemli ölçüde arttıran bu firmalardan 88’i Türkiye’nin bin büyük sanayi kuruluşu listesine adlarını yazdırmış durumda. Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerine ürün tedarik eden yan sanayiciler, güçlerine güç katıyor. 2019’da başarılı bir grafik ortaya koyan sanayiciler, satış gelirleri noktasında dev gruplarla yarışıyor.

Listeye damga vurdular

Nitekim Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 88 üyesiyle Türkiye’nin bin büyük sanayi kuruluşu arasında yer aldı Toplam 1 trilyon lirayı aşkın üretimden satışlar hacmine sahip İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500-2019 sıralamasına giren 55 dernek üyesi, 91 milyar lira hacimle listenin yüzde 9.4’ünü oluşturdu.

Toplam 157 milyar liralık üretimden satışlar hacmine sahip İSO İkinci 500-2019’un açıklanmasının ardından TAYSAD’ın iki ayrı listede yer alan üye sayısı 88’e yükseldi. İki farklı sıralamada toplamda yüzde 11.4’ünü teşkil eden dernek üyeleri 96.5 milyar liralık üretimden satış hacmiyle dikkat çekiyor.

AR-GE harcamalarında yükseliş

İSO 500-2019’un Ar-Ge harcamaları, yüzde 150’yi aşan bir oranla 3.8 milyar liradan 9.7 milyar liraya yükseldi. Yayınlanan listede Ar-Ge’ye bütçe ayıran 262 firma içerisinde, TAYSAD üyesi olan 40’ın üzerinde şirket yer aldı. Oluşturulan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 40’la düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı yüzde 29.6, orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 23.5 ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 6.9 oldu.