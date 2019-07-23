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Otomotiv sektöründe kritik gelişme!

Alman otomotiv devi Volkswagen’in 1,3 milyar avro’luk yeni yatırım için Türkiye’yi tercih etmesi otomotiv sektörünü canlandıracak. 5 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak yatırım, demir-çelik, plastik, cam, boya ve elektrik gibi yan sanayi sektörlerini de etkileyecek.

23 Temmuz 2019 Salı 14:06
Otomotiv sektöründe kritik gelişme!

Alman otomotiv devi Volkswagen’in 1,3 milyar avroluk yeni yatırımını Türkiye’den yana kullanacağını açıklamasının ardından otomotiv sektöründe hareketlilik başladı. Söz konusu yatırımın otomotiv sektörüne oluşturacağı katma değerin yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak istihdama da katkı sunacak.

5 bin kişiye istihdam

Volkswagen’in ilk etapta 5 bin kişiyi istihdam edeceği yıllar içerisinde bu rakamı arttıracağı belirtiliyor. Diğer yandan demir-çelik, lastik-plastik, cam, boya, elektrik ve elektronik gibi sektörlerde de istihdam artışları beklenirken, en büyük atılımın pazarlama, tamir, bakım ve yedek parça sektörlerinde olacağının üzerinde duruluyor.

2018'de 871 milyon dolar yatırım

Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren şirketler, otomotiv sanayisinde 2016’da 1 milyar 131 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi yatırımların bir sonraki yılda 776 milyon dolara düşmesine neden oldu. Ancak hükümetin sağladığı güvenli yatırım ortamı sayesinde tekrar yükselişe geçen yatırımlar 2018’de 871 milyon dolar yükseldi. Alman grubunun da Türkiye’ye gelmesi irlikte bu sayıların yine 1 milyar seviyelerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Sektörde 52 bin çalışan

Sektörde rekabet ortamının sağlamış olduğu yatırımlar neticesinde istihdam sayısında da artışlar yaşanıyor. Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre sektörde 2014’te 43 bin kişi istihdam edilirken, bu rakam geçen yıl 52 bine yükseldi. Şirket bazında bakıldığında en fazla istihdam 7 bin 665 kişiyle Türk Otomobil Fabrikası A.Ş’de (TOFAŞ) olurken, onu 7 bin 419 kişiyle OYAK Renault izliyor. Çalışanların profillerine bakıldığı ise en fazla işçi çalıştırılıyor. 2014’te 33 bin işçi çalışırken, bu sayı 2018’de 40 bine çıktı. Diğer yandan en fazla sıçrayış ise idareci alanında oldu. 4 yıl önce sektörde sadece 458 idareci çalışırken, geçtiğimiz yıl idarecilerin sayısı binlere yükseldi.

1,5 milyon adet üretim

Yine aynı raporda yer alan bilgilere göre Türkiye’de faaliyet gösteren otomotiv firmaları geçtiğimiz yıl 1 milyon 587 bin adet üretim gerçekleştirirken, en büyük pay 373 bin ile Ford Otosan’ın oldu. Onu 203 bin ile Hyundai izlerken, 289 binle en çok kamyonet üretildi. Otomobil olarak ise en fazla üretim yine 203 bin ile Hyundai şirketinde oldu.

2006 dönüm noktası oldu

Türkiye’deki otomotiv sektörünün üretiminde 2006 dönüm senesi oldu. Bu yıla kadar üretim sayısı yüzbinlerde kalırken, 2006’dan sonra milyonlar seviyesine çıkıldı. Buna etken olarak da 2006’dan sonra ürün çeşitliliğinin artması ve yeni modellerin sadece Türkiye’de üretilip dünya pazarlarına ihraç edilmesi gösteriliyor.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:06
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