Otomotiv fabrikaları ne zaman çalışmaya başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11 Mayıs itibarıyla ülkedeki tüm otomotiv ana fabrikaların tekrar faaliyetlerine başlamış olacağını duyurdu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, normalleşme adımları kapsamında alınan son kararı açıkladı.

11 Mayıs itibarıyla

Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılan Varank, burada yaptığı konuşmada "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

Ankara'ya laboratuvar

Varank ayrıca "Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.