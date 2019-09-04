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Otomotiv devi Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yapacak

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen için "Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum" dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:39
Otomotiv devi Türkiye'ye 1 milyar euroluk yatırım yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çekya Başbakanı Andrej Babis, "Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum. Çekya önemli bir araç parçaları üreticisi. Bu konuda lider bir pozisyondayız ve bir işbirliğinden kesinlikle memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Volkswagen'in nihai kararı bekleniyor

Geçen hafta Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro tutarında fabrika yatırımı yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Volkswagen'in Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Şirket yeni fabrika yatırımı hakkındaki son resmi açıklamasında ise Bulgaristan'ın da değerlendirildiği yatırım hakkında nihai kararın henüz verilmediğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:39
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Andrej Babis
  4. Volkswagen

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