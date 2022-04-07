Otomobilinin üzerine çıkıp minibüs şoförünü böyle tekmeledi
Bursa'da yol verme meselesi nedeniyle otomobil sürücüsüyle minibüs sürücüsü arasında kavga çıktı. Otomobil sürücüsü, aracının tavanına çıkarak minibüs şoförünü tekmeledi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme attı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü otomobilin üzerinden indirildi. Bu anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.