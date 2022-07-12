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Yerel Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 07:47:00 -
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adil Karaağaçlı (42) idaresindeki 26 BH 718 plakalı motosiklet ile A.K.'nin kullandığı 34 JKK 63 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan M.İ. ile D.K. ise Yalvaç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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