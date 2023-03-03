Otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk vefat etti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Selman A. hayatını kaybetti.
Kaza, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Dicle Mahallesi, Aygün sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AHJ 289 plakalı otomobilin sürücüsü, kullandığı otomobililn direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki Selman A'ya (10) çarptı. Ardından takla atarak ters döndü.
Kazada ağır yaralanan Selman, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selman A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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