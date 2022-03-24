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Yerel Otomobilin bisiklete çarpması sonucu 66 yaşındaki sürücü vefat etti
Yerel

Otomobilin bisiklete çarpması sonucu 66 yaşındaki sürücü vefat etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 17:20:00 -
Otomobilin bisiklete çarpması sonucu 66 yaşındaki sürücü vefat etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), otomobil çarptı. Ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Salihli ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e, İzmir'den Salihli yönüne giden M.K.'nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Öz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.K.'yi gözaltına aldı.

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