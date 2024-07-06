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Yerel Otomobili alkollü kullanınca canından oldu
Yerel

Otomobili alkollü kullanınca canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-06 05:31:00 - 2024-07-06 05:34:19

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü ise 56 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza saat 02.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes K. İdaresindeki 45 RA 1555 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Cadde üzerinde bir süre savrulan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilden savrulan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü(22), olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri'nin yaptığı müdahalede yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Enes K. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Elim kazada yaşamını yitiren Mehmet Can Ünlü, nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve 56 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Enes K., Kula Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerin ardından ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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