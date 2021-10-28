  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
Gündem

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Can isimli bebek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 12:46:00 -
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Başakşehir'de anne ve babasının anahtarını içeride unuttuğu otomobilde mahsur kalan bebek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Bahçeşehir 1'inci Kısım'da alışveriş için dün öğle saatlerinde araçlarını park eden çift kısa süreliğine 1 yaşındaki Can isimli oğullarını bıraktı.

Çocuk eline aldığı anahtarla oynarken otomobili kilitlerken anahtarı da düşürdü. Otomobilin yanına gelen çift tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Çevredekilerin de yardımı ile camı kırmaya ve kapıyı açmaya çalışan çift bundan sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi elindeki araçla otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açmak için çalışma başlattı.

Camın dağılarak çocuğa zarar vermemesi için koli bandı da kullanan ekip minik Can'ı kurtardı. Çift itfaiye ekibine teşekkür ederek uzaklaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler
Gündem

Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Emekli büyükelçi Aydın Nurhan katıldığı canlı yayında Türkiye ve Batı hakkında yaptığı yorumda 'Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler' ..
Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı
Ekonomi

Elektrikli otomobil devi fark attı! Türkiye'nin adımının doğru olduğu kanıtlandı

Hertz ile yapılan anlaşma sonrası piyasa değeri 1 trilyon doları aşan Tesla, neredeyse en büyük rakiplerinin toplam değerlerine erişti...
MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!
Gündem

MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD'nin F-35 konusundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay