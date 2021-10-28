Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Başakşehir'de anne ve babasının anahtarını içeride unuttuğu otomobilde mahsur kalan bebek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Bahçeşehir 1'inci Kısım'da alışveriş için dün öğle saatlerinde araçlarını park eden çift kısa süreliğine 1 yaşındaki Can isimli oğullarını bıraktı.

Çocuk eline aldığı anahtarla oynarken otomobili kilitlerken anahtarı da düşürdü. Otomobilin yanına gelen çift tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Çevredekilerin de yardımı ile camı kırmaya ve kapıyı açmaya çalışan çift bundan sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi elindeki araçla otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açmak için çalışma başlattı.

Camın dağılarak çocuğa zarar vermemesi için koli bandı da kullanan ekip minik Can'ı kurtardı. Çift itfaiye ekibine teşekkür ederek uzaklaştı.