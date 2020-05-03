Otomobilde ilk tercih "Renault" oldu

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL -Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, onu Fiat ve Volkswagen izledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye ulaştı. Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354'ünün otomobil olduğu gözlendi. Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault'un en çok tercih edilen marka olduğu tesbit edildi.

Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.

En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.

- En çok beyaz renk tercih edildi

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Bu dönemde 73 bin 846 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 33 bin 812 ile gri, 9 bin 387 kırmızı, 9 bin 66 ile siyah ve 8 bin 793 ile mavi renkli otomobiller takip etti.

Bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında trafiğe en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası:

Markalar/Aylar ocak şubat mart Toplam Renault 11.102 4.994 7.457 23.553 Fiat 12.114 3.823 4.516 20.453 Volkswagen 5.924 2.674 5.897 14.495 Dacia 6.077 1.839 1.678 9.594 Toyota 3.444 2.608 3.125 9.177 Peugeot 4.052 2.061 2.768 8.881 Hyundai 3.098 1.433 1.638 6.169 Opel 2.672 962 2.183 5.817 Honda 2.630 1.401 1.434 5.465 Ford 2.514 854 2.064 5.432

Bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı:

Renk Otomobil sayısı Beyaz 73.846 Gri 33.812 Kırmızı 9.387 Siyah 9.066 Mavi 8.793 Turuncu 2.465 Kahverengi 1.993 Sarı 1.240 Yeşil 352 Diğer 400 Toplam 141.354



