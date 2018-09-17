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Otomobilde ilk tercih Renault

Türkiye’de ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, Fransız markanın ardından Volkswagen ikinci sırada yer aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
Otomobilde ilk tercih Renault

Türkiye’de ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault en çok tercih edilen marka olurken, Fransız markanın ardından Volkswagen ikinci sırada yer aldı.

22 MİLYON ARAÇ TRAFİKTE

Trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,45 artarak 21 milyon 763 bin 103’ten 22 milyon 731 bin 759’a yükseldi.

Söz konusu taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırayı aldı.

VOLKSWAGEN İKİNCİ SIRADA

Temmuz’da trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 otomobilin yüzde 17,9’unun Renault, yüzde 9’unun Volkswagen, yüzde 8,2’sinin Hyundai, yüzde 6,6’sının Dacia, yüzde 6,3’ünün Toyota, yüzde 5,1’inin Honda, yüzde 4,9’unun Opel, yüzde 23,6’sının diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:07
  1. Volkswagen
  2. Renault

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