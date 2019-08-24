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Otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:18
Otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik yakınlarında meydana geldi. Saffan Ç’ye ait 02 FS 281 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark edince otomobili park ederek,itfaiyeye haber verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangına elektrik aksamının neden olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:18
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