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Yaşam Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü
Yaşam

Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2024-01-14 03:42:00 -
Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü

Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Merkez Akdeniz ilçesi Mersin-Adana D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinden gelen B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin çarptığı her ikisi de 20 yaşında olan Abdulhaluk Ölmez ile Şükran Tonk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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